Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сегодня второй день работы ярмарки подарков ручного творчества «ART-ель»

22 декабря 2019 года, 12:01

22 декабря, в 12 часов в новом торговом центре «Fjord Plaza» в Пскове начал работу второй день ярмарки подарков ручной работы «ART-ель», которая организована «Псковской правдой».

Ярмарка собрала больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Здесь можно найти изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству и оригинальные авторские украшения для дома.

Сегодня второй день работы ярмарки подарков ручного творчества «ART-ель»

Сегодня ярмарка работает  до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Также сегодня с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

А на новогодней ярмарке «ART-ель», которая пройдет в «Простории», псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

Репортаж о мастерах, работающих на ярмарке, можно посмотреть здесь.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».



  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован фоторепортаж с ярмарки подарков «ART-ель»
Инфекционное отделение псковской городской больницы модернезируют
Новое медоборудование появилось в псковских больницах
Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить прямо в перинатальном центре
Новые спецавтомобили вручили медикам
Михаил Ведерников поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Опубликован фоторепортаж со всеми мастерами ярмарки «ART-ель» из «Fjord Plaza»
В Псковской области будут оценивать глав районов по их эффективной работе
В Пушкиногорском районе бесплатно прививают овец и коз от оспы

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре