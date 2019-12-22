Сегодня второй день работы ярмарки подарков ручного творчества «ART-ель»

Ярмарка собрала больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Здесь можно найти изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству и оригинальные авторские украшения для дома.

22 декабря, в 12 часов в новом торговом центре «Fjord Plaza» в Пскове начал работу второй день ярмарки подарков ручной работы «ART-ель», которая организована «Псковской правдой».

Сегодня ярмарка работает до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Также сегодня с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

А на новогодней ярмарке «ART-ель», которая пройдет в «Простории», псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

Репортаж о мастерах, работающих на ярмарке, можно посмотреть здесь.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».