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Общество

Инфекционное отделение псковской городской больницы модернезируют

22 декабря 2019 года, 10:16

Такое поручение дал губернатор Михаил Ведерников после того, как побывал в лечебном учреждении. Ранее поступали жалобы на ненадлежащее состояние инфекционного отделения и больницы в целом. В период вспышек в городской больнице могут находиться до 170 человек, хотя рассчитано она на 88 коек. Такую тесноту Михаил Ведерников назвал японским капсульным отелем.

-Предлагаю обсудить большой проект, может быть строительство новой инфекционной больницы или реконструкцию этого здания с возведением дополнительной пристройки, потому что сейчас никакие нормы не соблюдаются.  Надо идти от потребностей региона, будем ориентироваться на 200 коек в лечебном учреждении. От правильного функционирования инфекционного отделения зависит безопасность всего населения области, — сказал внимание Михаил Ведерников.


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