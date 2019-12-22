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Общество

Михаил Ведерников поздравил энергетиков с профессиональным праздником

22 декабря 2019 года, 09:12

Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День энергетика в России традиционно отмечается 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, когда ваша работа наиболее заметна для каждого жителя страны, в особенности, северных субъектов.

Однако энергетика — это та сфера, работники которой должны всегда обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу энергетической инфраструктуры.

В быту, в промышленности, в здравоохранении, в деле обеспечения безопасности каждая ваша ошибка может привести к серьёзным последствиям и воспринимается исключительно остро. В тоже время ваши успехи и победы воспринимаются как должное, не всегда находят справедливую оценку.

В условиях ограниченных ресурсов вы делаете максимум возможного, способствуете модернизации уличного освещения, непосредственно участвуете в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В ваш профессиональный праздник хочу искренне поблагодарить вас за непростую работу. Вы развиваете стержневую отрасль отечественной экономики, лучше других чувствуете пульс времени, быстрее находите ответы на происходящие изменения.

Желаю вам сил, терпения, дальнейших успехов и благополучия! С праздником!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

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