Опубликован фоторепортаж со всеми мастерами ярмарки «ART-ель» из «Fjord Plaza»

«Псковская правда» опубликовала фоторепортаж с фотографиями всех мастеров, которые сейчас представляют свои товары на новогодней ярмарке «ART-ель». Посмотреть его можно по этой ссылке . А прочитать обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, также можно в специальном разделе на нашем сайте .

Напомним, что сегодня, 21 декабря, в новом торговом центре «Fjord Plaza» в Пскове открылась ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой». Ярмарка продлится до 16.00 и продолжится в воскресенье с 12.00 до 16.00.

Ярмарка работает 21 и 22 декабря с 12.00 до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Напомним, на ярмарке 22 декабря с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.