В Псковской области будут оценивать глав районов по их эффективной работе

В Псковской области будет введена система оценки эффективности глав районов. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в пятницу, 20 декабря, на рабочем совещании с главами муниципалитетов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, система оценки будет похожа на федеральную, по которой измеряется эффективность губернаторов. Михаил Ведерников подчеркнул, что высокий рейтинг среди муниципалитетов позволит получить району дополнительное финансирование, которое можно будет направить на благоустройство общественных территорий и провести ремонты.



Во время заседания глава региона выделил ряд районов, главы которых справляются с обязанностями на «отлично» и «хорошо». Особо он отметил муниципалитеты, которые активно включились в реализацию программ по модернизации объектов ЖКХ. Одним из важных моментов является также прередача жилого фонда из ведения Министерства обороны. Но есть в регионе и противоположные примеры. «В одном из районов не смогли обеспечить поездку школьнику на спартакиаду. Хотя машина была организована, но в итоге все было отменено. Можно по-разному относиться к президенту, губернатору, „Единой России“, но когда речь идет о детях, особенно оставшихся без попечения родителей, так делать нельзя. Кстати, у парня были шансы на победу», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе Новоржевского района.