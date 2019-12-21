В Псковской области будут оценивать глав районов по их эффективной работе

В Псковской области будет введена система оценки эффективности глав районов. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников в пятницу, 20 декабря, на рабочем совещании с главами муниципалитетов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, система оценки будет похожа на федеральную, по которой измеряется эффективность губернаторов. Михаил Ведерников подчеркнул, что высокий рейтинг среди муниципалитетов позволит получить району дополнительное финансирование, которое можно будет направить на благоустройство общественных территорий и провести ремонты.
Работу глав муниципалитетов теперь будут оценивать по эффективности.
Фото пресс-службы администрации области
Во время заседания глава региона выделил ряд районов, главы которых справляются с обязанностями на «отлично» и «хорошо». Особо он отметил муниципалитеты, которые активно включились в реализацию программ по модернизации объектов ЖКХ. Одним из важных моментов является также прередача жилого фонда из ведения Министерства обороны. Но есть в регионе и противоположные примеры.
«В одном из районов не смогли обеспечить поездку школьнику на спартакиаду. Хотя машина была организована, но в итоге все было отменено. Можно по-разному относиться к президенту, губернатору, „Единой России“, но когда речь идет о детях, особенно оставшихся без попечения родителей, так делать нельзя. Кстати, у парня были шансы на победу», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе Новоржевского района.
Среди глав районов уже есть "отличники" и те, чья работа вызывает нарекания.
Фото пресс-службы администрации области
Также на совещании губернатор подвел итоги работ муниципалиетов на конец года, отметил, что активная реализация национальных проектов позволила выйти к концу года на уровень целевых показателей:
«Например, в 2019 году мы перевыполнили план по нацпроекту „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. У нас есть возможность при грамотном составлении документации претендовать на дополнительное финансирование», — отметил глава региона.
Михаил Ведерников вспомнил основные события которые произошли в уходящем году. Весной удалось справиться с вспышками лесных пожаров, а в конце года в Псковскую область поступило много новой лесопожарной техники, которая поможет еще больше лесов спасти от пожаров.
«Летний сезон нам удалось пройти без происшествий. За это время мы приняли 39-е Международные Ганзейские дни, а также вышли на рекорд посещаемости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры», — заметил губернатор и добавил, что в октябре удалось оперативно устранить последствия сильного урагана.