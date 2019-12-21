В Пушкиногорском районе бесплатно прививают овец и коз от оспы

В Пушкиногорском районе проводится бесплатная вакцинация овец и коз от оспы. Напомним, что там в феремерском хозяйстве был выявлен очаг оспы, на территории 10 километров введен карантин.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администарции области, сначала будут привиты животные в фермерском хозяйстве «А. В. Дубенец» в деревне Пошитни, где были обнаружены больные овцы, а после - во всех подворья района. Вакцинация также распространится еще на 10 км в стороны территорий соседних муниципалитетов.

Как рассказала Председатель регионального Комитета по ветеринарии Вера Баданина, случай подобного заболевания в регионе зафиксирован впервые:

«Вспышка имеет заносной характер. Больные животные были ввезены в Псковскую область из инфицированного очага. Предположительно, это могли быть Московская, Ярославская, Тульская или Тверская области. Они являются в этом плане нестабильными. Сейчас ведется расследование, чтобы найти источник заболевания. Зараженная территория и ее окружение купированы для предотвращения распространения болезни», — отметила она.

Карантин в Пушкиногорском раойне введен с 18 декабря и продлится до истечения 21 дня после выздоровления или убоя всех больных животных. На время карантина запрещается посещать фермерское хозяйство посторонними лицами, кроме спецперсонала, ввозить и вывозить все виды животных, кормов, молока, а также стричь и собирать пух и шерсть с восприимчивых к заболеванию животных.