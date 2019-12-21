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Культура

В Пскове начала работу ярмарка подарков ручного творчества «ART-ель»

21 декабря 2019 года, 11:59

В субботу, 21 декабря, в новом торговом центре «Fjord Plaza» в Пскове открылась ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой».

В Пскове начала работу ярмарка подарков ручного творчества «ART-ель»
В торговом центре «Fjord Plaza» началась новогодняя ярмарка «ART-ель».
Фото Андрея Степанова

На ярмарку собрались больше полусотни мастеров, работающих в разных направлениях хенд-мейд. Для ярмарки они подготовили изделия, выполненные в технике скрапбукинг, мыло ручной работы, украшения, кукол и многие другие оригинальные и запоминающиеся предметы ручного творчества. Посетители ярмарки смогут приобрести необычные подарки для родных и близких к Новому году и Рождеству в любой ценовой категории.

В Пскове начала работу ярмарка подарков ручного творчества «ART-ель»
На ярмарке можно проибрести игрушки ручной работы, мыло, украшения и много других оригинальных подарков.
Фото Андрея Степанова

Ярмарка работает 21 и 22 декабря с 12.00 до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Напомним, на ярмарке 22 декабря с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

А на новогодней ярмарке «ART-ель», которая пройдет в «Простории», псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

В Пскове начала работу ярмарка подарков ручного творчества «ART-ель»
Ярмарка будет работать 21 и 22 декабря с 12.00 до 16.00.
Фото Андрея Степанова

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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