В субботу в Пскове в ТЦ Fjord Plaza открылся новый супермаркет «Магнит»

В деревне Борисовичи в новом торговом центре в субботу, 21 декабря, открылся первый супермаркет «Магнит» с собственной кулинарией и зоной кафе.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ПАО Магнит, ассортимент продуктов в магазине подобран в соответствии с предпочтениями жителей: от продуктов питания до непродовольственных товаров, также много продукции местных производителей.

В магазине широкий ассортимент собственной кулинарии супермаркета: выпечка, салаты, готовые блюда, гриль. Установлено 9 касс самообслуживания, чтобы быстро оплатить покупки. Как сообщает пресс-служба, также в магазине регулярно будут проходить акции со скидками, что поможет сэкономить семейный бюджет.

Режим работы супермаркета — с 8:00 до 23:00 часов.

Напомним, что новый торговый центр Fjord Plaza открылся 13 декабря. В декабре также запланировано открытие в торговой центре детского активити-парка «Kids Mall», магазинов «Детский мир», «Gloria Jeans», «Zolla», «Книжица», ресторана «Макдоналдс». Ожидается, что до конца этого года заработает кинотеатр премиум класса «Silver Cinema».