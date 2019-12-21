Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Дети

Псковские педагоги для Центра допобразования «IT-куб» прошли обучение в Яндексе и Сколково

21 декабря 2019 года, 10:48

Центр дополнительного образования детей «IT-куб» открылся 20 декабря. Как сообщил Департамент информационной политики, все педагоги Центра прошли обучение в ведущих специализированных компаниях, а этим летом стали участниками образовательных сессий в компаниях Яндекс, Samsung, инновационном центре «Сколково».

«IT-куб» - это площадка дополнительного образования детей для ускоренного освоение знаний и навыков в сфере информационных технологий. Уже в этом году в Центре начали обучение 400 детей от 7 до 18 лет. Они учатся программированию, разрабатывать приложения для мобильных телефонов, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, креативно мыслить. 1500 детей ежегодно будут принимать участие в акциях и мастер-классах «IT-Куб».

Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован фоторепортаж со всеми мастерами ярмарки «ART-ель» из «Fjord Plaza»
В Псковской области будут оценивать глав районов по их эффективной работе
В Пушкиногорском районе бесплатно прививают овец и коз от оспы
В Пскове начала работу ярмарка подарков ручного творчества «ART-ель»
В субботу в Пскове в ТЦ Fjord Plaza открылся новый супермаркет «Магнит»
Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове
В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров
Квартирный вор убил заставшую его на месте преступления псковичку и поджег ее квартиру
В Пушкиногорском районе ввели карантин из-за вспышки оспы у овец

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре