Псковские педагоги для Центра допобразования «IT-куб» прошли обучение в Яндексе и Сколково

Центр дополнительного образования детей «IT-куб» открылся 20 декабря. Как сообщил Департамент информационной политики, все педагоги Центра прошли обучение в ведущих специализированных компаниях, а этим летом стали участниками образовательных сессий в компаниях Яндекс, Samsung, инновационном центре «Сколково».

«IT-куб» - это площадка дополнительного образования детей для ускоренного освоение знаний и навыков в сфере информационных технологий. Уже в этом году в Центре начали обучение 400 детей от 7 до 18 лет. Они учатся программированию, разрабатывать приложения для мобильных телефонов, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов и управлять ими, креативно мыслить. 1500 детей ежегодно будут принимать участие в акциях и мастер-классах «IT-Куб».

Центр создан в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».