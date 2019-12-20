Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове

До Нового года осталось совсем немного времени. Самое время покупать подарки для всех родственников, друзей и знакомых. Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», поможет вам найти подарки на любой вкус, цвет и кошелек.

Приходите за покупками и волшебным настроением 21 и 22 декабря в новый торгово-развлекательный центр «Fjord Plaza» с 12.00 до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.