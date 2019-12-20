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Культура

Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове

20 декабря 2019 года, 17:21

До Нового года осталось совсем немного времени. Самое время покупать подарки для всех родственников, друзей и знакомых. Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель», организованная «Псковской правдой», поможет вам найти подарки на любой вкус, цвет и кошелек.

Приходите за покупками и волшебным настроением 21 и 22 декабря в новый торгово-развлекательный центр «Fjord Plaza» с 12.00 до 18.00. Вторая площадка откроется 28 декабря в спортивно-развлекательном парке «Простория» и проработает до 29 декабря.

Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове
Ярмарка «ART-ель» начнется 21 декабря.
Фото Андрея Степанова

По традиции в дни работы ярмарок десятки мастеров со всей Псковской области разместят свои оригинальные творения, изготовленные в самых разных техниках. Широкий ассортимент новогодних подарков не даст пройти мимо прилавков. Среди товаров вы найдёте авторские украшения и сумки, вязанные изделия, предметы интерьерного декора, сувениры, мыло и косметика ручной работы, изделия из шерсти и множество других запоминающихся вещей.

Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове
Мастера со всей области разместят свои оригинальные подарки на ярмарке.
Фото Андрея Степанова

Напомним, на ярмарке 22 декабря с 12.00 до 16.00 будут проходить мастер-классы по созданию открыток. Их организует и проводит фонд «Старость в радость». Все сделанные открытки подарят пожилым людям, которые нуждаются в поддержке и заботе.

А на новогодней ярмарке «ART-ель», которая пройдет в «Простории», псковичи смогут бесплатно упаковать только что купленные подарки. Упаковкой будет заниматься салон цветов и подарков «Фея».

Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове
Мимо прилавков невозможно пройти.
Фото Андрея Степанова

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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