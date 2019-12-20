Квартирный вор убил заставшую его на месте преступления псковичку и поджег ее квартиру

В четверг, 19 декабря, в 6 часов утра поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального следственного комитета, после тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.

По горячим следам правоохранители вычислили и задержали подозреваемого, им оказался 39-летний пскович.

- По версии следствия, 18 декабря пскович забрался в квартиру, чтобы ее обокрасть, - рассказал Антон Доброхотов, старший помощник руководителя СУСК РФ по Псковской области. - ,Там на месте преступления он был застигнут хозяйкой квартиры. Вор, применив к женщине насилие, связал ей руки за спиной и вставил в рот кляп. После чего потребовал показать где находятся деньги и ценности.

По словам собеседника, женщина смогла освободиться от кляпа и начала звать на помощь. Чтобы заставить ее замолчать, мужчина повалил потерпевшую на кровать, надавил на спину коленом и стал снова завязывать ей рот. В результате таких насильственных действий у женщины была сломана подъязычная кость.

А вор похитил из квартиры вещи и решил скрыть следы преступления, а заодно и избавиться от свидетельницы, одним махом — сжечь квартиру. Он оставил на кровати включенный утюг, а в шкаф бросил подожженную бумагу, и вышел из квартиры, закрыв входную дверь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Следователи установили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе и из этой квартиры. В четверг, 19 декабря, следователи возбудили уголовное дело и планируют предъявить подозреваемому обвинение и обратиться в суд с ходатайством, чтобы его заключили под стражу.