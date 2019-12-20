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Экономика

Власти региона предложили польской компании Paged SA построить шпоновый завод в Моглино

20 декабря 2019 года, 14:21

Польская компания Paged SA заинтересована в расширении производства древесины. Руководитель компании Даниель Мзик встретился с заместителем губернатора Нинель Салагаевой, представителями ведущей компании в области оказания инжиниринговых услуг Консорциум КАЭС и обсудил перспективы создания на западе региона предприятия по производству шпона и фанеры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Власти региона предложили польской компании Paged SA построить шпоновый завод в Моглино
Власти региона обсудили с польской компанией перспективы создания в регионе предприятия по производству шпона.
Фото пресс-службы Администарции Псковской области.

Инвесторы рассказали, что проект планируется реализовать в три этапа. На первом будет построено предприятие по производству березового шпона на 80 рабочих мест. Производство будет ориентировано в большей степени на экспорт.

Второй и третий этап направлены на увеличение экологичности производства за счет переработки отходов. Предполагается, что предприятие будет выпускать топливные гранулы.

При этом компания планирует привлечь местное население, закупать первичное сырье у местных поставщиков и настроена на длительное сотрудничество.

В свою очередь, Нинель Салагаева предложила инвесторам рассмотреть вариант с размещением производства на территории особой экономической зоны «Моглино». Льготные условия для резидентов, по мнению вице-губернатора, будут способствовать активному развитию предприятия.

Власти региона предложили польской компании Paged SA построить шпоновый завод в Моглино
Нинель Салагаева предложила инвесторам разместить производство в "Моглино".
Фото пресс-службы Администарции Псковской области.

Компания Paged SA работает в различных сферах, но большую часть прибыли приносит деревообработка. Готовая продукция используется для производства мебели, а также при строительстве самолетов, яхт и автомобилей. 

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