Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников призвал местных властей своевременно реагировать на проблемы жителей

20 декабря 2019 года, 13:20

Губернатор Псковской области призвал чиновников не игнорировать те просьбы и жалобы жителей, которые местные власти сами могут решить. Губернатор заметил в своем «Инстаграме», что с мест поступает много обращений граждан по благоустройству, работы ЖКХ, здравоохранения. Иногда это глобальные проблемы, которые требуют участия лично губернатора и даже решений на федеральном уровне.

«Но чтобы заменить три доски, поправить и покрасить перила, участие губернатора явно не является необходимым условием. На решение этой конкретной проблемы ушло ровно два дня, три доски и банка краски. Обращаю внимание местных властей, что на такие вещи нужно реагировать своевременно и своими силами. А жителям спасибо за активность и обратную связь», - написал губернатор.

Михаил Ведерников призвал местных властей своевременно реагировать на проблемы жителей
С мест поступает много обращений граждан даже по тем вопросам, которые под силу решить на местном уровне.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова.
Михаил Ведерников призвал местных властей своевременно реагировать на проблемы жителей
С мест поступает много обращений граждан даже по тем вопросам, которые под силу решить на местном уровне.
Фото из "Инстаграма" Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Один день остался до ярмарки «ART-ель» в Пскове
В Псковскую область поступило 23 машины для тушения лесных пожаров
Квартирный вор убил заставшую его на месте преступления псковичку и поджег ее квартиру
В Пушкиногорском районе ввели карантин из-за вспышки оспы у овец
Власти региона предложили польской компании Paged SA построить шпоновый завод в Моглино
В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Псковский писатель Игорь Смолькин стал лауреатом премии Союза Писателей «Слово-2019»
Подрядчик может не успеть в этом году закончить реставрацию улицы Яна Фабрициуса
В Пскове мужчина получил 8 лет тюрьмы за убийство соседа по больничной палате

Комментарии

Авторизация
No comments
Возвращение домой

Общество
20 декабря 16:24

Возвращение домой

Больше девяти тысяч соотечественников переехало в Псковскую область по программе переселения.

Новый старт

Общество
19 декабря 13:31

Новый старт

За несколько лет до пенсии можно получить новую профессию или пройти курсы повышения квалификации. И все это за счет государства.
Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Общество
19 декабря 14:09

Как псковичам подготовиться к новогоднему обращению Владимира Путина в современном формате

Жители области впервые увидят поздравление национального лидера в цифре