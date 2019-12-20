Михаил Ведерников призвал местных властей своевременно реагировать на проблемы жителей

Губернатор Псковской области призвал чиновников не игнорировать те просьбы и жалобы жителей, которые местные власти сами могут решить. Губернатор заметил в своем «Инстаграме», что с мест поступает много обращений граждан по благоустройству, работы ЖКХ, здравоохранения. Иногда это глобальные проблемы, которые требуют участия лично губернатора и даже решений на федеральном уровне.

«Но чтобы заменить три доски, поправить и покрасить перила, участие губернатора явно не является необходимым условием. На решение этой конкретной проблемы ушло ровно два дня, три доски и банка краски. Обращаю внимание местных властей, что на такие вещи нужно реагировать своевременно и своими силами. А жителям спасибо за активность и обратную связь», - написал губернатор.