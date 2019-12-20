В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова

В четверг, 19 декабря, в Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка». Магазин расположен в ТРК «Акваполис» и работает до 21:00 каждый день.

Как сообщает фреш-маркет в своей группе "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте", уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, кондитерский, меда, бакалея и ярмарка мастеров.