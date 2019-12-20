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Общество

В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова

20 декабря 2019 года, 12:48

В четверг, 19 декабря, в Пскове открылся фреш-маркет «Корзинка». Магазин расположен в ТРК «Акваполис» и работает до 21:00 каждый день.

Как сообщает фреш-маркет в своей группе "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте", уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, кондитерский, меда, бакалея и ярмарка мастеров.

В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Фреш-маркет открылся в "Акваполисе".
Фото из сообщества "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте".

В пятницу, 20 декабря откроется лавка мастерской сыроделия «Порхов». Там посетители магазина найдут сыры ручной работы от порховских сыроваров — мягкие, твердые, колбасные. Каждый сыр можно попробовать. А в 17:00 будет проходить праздничная программа с выступлением артистов, дегустацией и рассказами специалистов об уникальных сырах.

А большой фреш-праздник в честь запуска состоится 21 декабря. Начало праздника в 12.00, вход свободный!

В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, меда.
Фото из сообщества "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте".
В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, меда.
Фото из сообщества "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте".
В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, меда.
Фото из сообщества "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте".
В новом фреш-маркете «Корзинка» откроется лавка сыроделия из Порхова
Уже работают отделы мяса, сыра, рыбы, сухофруктов, меда.
Фото из сообщества "ФРЕШ МАРКЕТ | Псков" в "Контакте".

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