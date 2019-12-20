Псковский писатель Игорь Смолькин стал лауреатом премии Союза Писателей «Слово-2019»

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, известный российский прозаик Игорь Смолькин (Изборцев) стал лауреатом премии Союза Писателей России — «Слово-2019».
Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, известный российский прозаик Игорь Смолькин (Изборцев) стал лауреатом премии Союза Писателей России — «Слово-2019».
Как сообщили корреспонденту «Псковской правды» в региональном отделении Союза писателей России, премию он получил за книгу «О тех, кто идёт впереди нас» и многолетнюю работу по выпуску православного календаря.
Награждение проходило 17 декабря в Москве. На заседании секретариата Союза писателей России вручались награды писателям, внёсшим наиболее весомый вклад в работу Союза писателей России и в русскую литературу.