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Культура / Литература

Псковский писатель Игорь Смолькин стал лауреатом премии Союза Писателей «Слово-2019»

20 декабря 2019 года, 12:16

Председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России, известный российский прозаик Игорь Смолькин (Изборцев) стал лауреатом премии Союза Писателей России — «Слово-2019». 

Псковский писатель Игорь Смолькин стал лауреатом премии Союза Писателей «Слово-2019»
Игорь Смолькин получил премию за книгу "О тех, кто идет впереди нас".
Фото Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Как сообщили корреспонденту «Псковской правды» в региональном отделении Союза писателей России, премию он получил за книгу «О тех, кто идёт впереди нас» и многолетнюю работу по выпуску православного календаря.

Псковский писатель Игорь Смолькин стал лауреатом премии Союза Писателей «Слово-2019»
Награды вручались писателям, внесшим весомый вклад в русскую литературу
Фото Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Награждение проходило 17 декабря в Москве. На заседании секретариата Союза писателей России вручались награды писателям, внёсшим наиболее весомый вклад в работу Союза писателей России и в русскую литературу. 

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