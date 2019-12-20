Подрядчик может не успеть в этом году закончить реставрацию улицы Яна Фабрициуса

Сейчас работы по реконструкции улицы Фабрициуса приостановлены, так как депутат Григорий Турчин не хочет ставить свою подпись в акт о сносе деревьев. Потому что деревья снесут, а кто будет сажать новые?

Этот вопрос о сносе деревьев обсудили чиновники из комитета по ЖКХ. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, ранее городская Дума согласовала снос деревьев при капремонте улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной, растущих в опасной близости от проезжей части. Но при этом оказался не учтен участок от площади Победы до улицы Гражданской. Члены комитета должны были согласовать снос новых деревьев.

Однако входящий в состав комиссии депутат Григорий Турчин отказался подписывать акт до тех пор, пока не получит твердых гарантий, что на этом участке улицы проведут компенсационные посадки.

«Сам акт о сносе уже готов, но если входящий в состав комиссии депутат Григорий Турчин его не подпишет, вопрос придется выносить на думскую сессию, что будет означать срыв сроков реконструкции этого участка улицы. Потому что по прогнозам уже в начале января ожидаются морозы, в результате чего работы придется прервать до весны», - подчеркнул начальник УГХ Николай Баринов.

Председатель думского Комитета по ЖКХ Сергей Гаврилов напомнил, что решения Комитета носят рекомендательный характер, а его члены не имеют полномочий согласовывать подобные документы.

«В рамках работы думского Комитета по бюджету вы можете выйти с инициативой предусмотреть в бюджете на 2020 год средства на посадку компенсационных насаждений на обсуждаемом участке улицы. Вам ли, как главе данного Комитета, этого не знать?», - обратилась к Григорию Турчину Глава Пскова Елена Полонская и предложила вынести данный вопрос на очередную сессию городской Думы.