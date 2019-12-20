В Пскове мужчина получил 8 лет тюрьмы за убийство соседа по больничной палате

Как сообщили корреспонденту газеты «Псковская правда» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, трагедия произошла в противотуберкулезном диспансере в конце 2018 года.

В суде было установлено, что мужчина находился в одной из палат 4-го стационарного отделения Псковского противотуберкулезного диспансера в состоянии алкогольного опьянения. В палате находился еще один больной, с которым у обвиняемого произошла ссора, из-за чего 34-летний мужчина ударил своего оппонента ножом. Потерпевший скончался.

Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная инстанция областного суда признала приговор законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.