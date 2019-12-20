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В Пскове ищут 17-летнего подростка, который сбежал от опекунов почти неделю назад

20 декабря 2019 года, 10:02

Псковский следственный отдел СУСК устанавливает местонахождение Васильева Дмитрия Игоревича, который родился 25 мая 2002 года. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУСК РФ по Псковской области, подросток живет с опекунами в деревне Ваулино Псковского района.

В Пскове ищут 17-летнего подростка, который сбежал от опекунов почти неделю назад
Подросток ушел из дома 14 декабря, и до сих пор не вернулся.
Фото пресс-службы СУСК РФ по Псковской области

14 декабря парень взял личные вещи ушел из дома, и до сих пор его местонахождение не установлено. Известно, что до 1 декабря он учился в Псковском кооперативном техникуме и проживал в общежитии.

На вид пропавшему Дмитрию 16-17 лет, худощавый, волосы темно-русые, стрижка модельная, глаза серые, на коленях и животе большие множественные шрамы от фурункулов. Был одет в зимнюю куртку темно-синего цвета, толстовку с надписью, узкие джинсы на резинке внизу, рубашку в красную клетку и кеды темного цвета. При себе у него был черный рюкзак и мобильный телефон.

Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем ребенке, сообщить в следственный отдел в Пскове по телефону 290-634.

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