Директор завода «Титан-Полимер»: Мы пришли в Псков не сломать, а построить

В деревне Тямша Псковского района состоялась встреча директора завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко с местными жителями. Директор предприятия рассказал о том, какие социальные гарантии предприятие будет предоставлять своим сотрудникам, а после сдачи первой очереди это 300-350 человек. Для них запланированы ежегодные медосмотры, «белая» зарплата в среднем составит 35 тысяч рублей, сотрудников обеспечат подвозом к месту работы и спецодеждой. Рассматривается вопрос строительства собственного жилья.

«Будьте уверены — мы пришли сюда не навредить, не сломать, а наоборот — построить. Мы являемся ответственными за экологию в Псковской области, - подчеркнул Герман Петрушко. - Когда вам говорят о том, что в Европе запретили пластик, это неправда. В Европе запрещаются материалы на основе полистирола».

Руководитель отдельно остановился на том, что производство будет безотходным, с отсутствием вредных выбросов и очисткой сточных вод.

Ранее «Псковская правда» рассказывала о том, что заводу выданы необходимые экспертные заключения и разрешение на строительство от администрации Псковской области на возведение первой очереди предприятия по производству пленки. Предприятие будет иметь четвертый, то есть самый низкий, класс опасности. Также в конце ноября состоялось общественное обсуждение проекта.