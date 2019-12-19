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Культура / Наследие

Музей в Пскове приостановил ранее анонсированную запись на экскурсии в отреставрированные башни

19 декабря 2019 года, 17:19

Запись на экскурсии по крепостной стене, Высокой и Варлаамовской башням Псковского кремля приостановлена. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель экскурсионного отдела Псковского музея Анна Агеева.

«Вынуждены приостановить запись по техническим причинам, - рассказала она. – Однако для тех, кто успел записаться, экскурсию мы проведем».

Музей в Пскове приостановил ранее анонсированную запись на экскурсии в отреставрированные башни
Варлаамовская башня пережила колоссальную реставрацию.
Фото Андрея Степанова.

Накануне «Псковская правда» рассказывала, что музей открыл запись на экскурсии по этим объектам с 20 декабря. Экскурсии планировали проводить по несколько раз ежедневно, кроме понедельника.

Постоянной музейной экспозицией башни пока не обзавелись. Предполагается, что участники экскурсий смогут на эксклюзивных правах попасть внутрь. В случае с Варлаамовской башней изюминкой показа является она сама, так как часть конструкции реставраторы восстановили в стекле. А вот из Высокой башни открывается завораживающий вид на Кремль: не с земли, как все привыкли, а с довольно приличной высоты.

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Запись на экскурсии приостановлена как минимум до Нового год. В музее надеются к праздникам разрешить возникшие трудности и сделать городу подарок в виде открытия новых музейных объектов. 

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