Музей в Пскове приостановил ранее анонсированную запись на экскурсии в отреставрированные башни

«Вынуждены приостановить запись по техническим причинам, - рассказала она. – Однако для тех, кто успел записаться, экскурсию мы проведем».

Запись на экскурсии по крепостной стене, Высокой и Варлаамовской башням Псковского кремля приостановлена. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель экскурсионного отдела Псковского музея Анна Агеева.

Накануне «Псковская правда» рассказывала, что музей открыл запись на экскурсии по этим объектам с 20 декабря. Экскурсии планировали проводить по несколько раз ежедневно, кроме понедельника.

Постоянной музейной экспозицией башни пока не обзавелись. Предполагается, что участники экскурсий смогут на эксклюзивных правах попасть внутрь. В случае с Варлаамовской башней изюминкой показа является она сама, так как часть конструкции реставраторы восстановили в стекле. А вот из Высокой башни открывается завораживающий вид на Кремль: не с земли, как все привыкли, а с довольно приличной высоты.