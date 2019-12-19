Единственный кандидат на должность директора Фонда капремонта Псковской области прошел тестирование Минстроя

Исполняющий обязанности директора регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко успешно прошел второй этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда.

Как сообщил «Псковской правде» председатель областного комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов, Виктор Иващенко стал единственным кандидатом, допущенным ко второму этапу. Первоначально организаторы конкурса получили два пакета документов, но другого соискателя отсеяли на первом этапе, так как он собрал документы не полностью.

«Второй этап представляет собой тестирование Минстроя в режиме ВКС. Он проходит под запись видеокамер, чтобы у кандидата не было возможности списать или получить подсказку», - пояснил Сергей Грахов.