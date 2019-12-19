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Происшествия

5 авто, 12 деревьев, 2 знака, 3 светофора и целый дом – Псков считает ущерб от урагана

19 декабря 2019 года, 15:45

Приведением в порядок собственности после обрушения во время урагана занимается хозяин дома №7а по улице Труда – объекта культурного наследия регионального значения, являющейся частью городской усадьбы второй половины XIX века. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации, собственник уже приступил к разбору завалов, планирует до вечера убрать второй этаж, а первый закрыть баннером.

Эта информация прозвучала на совещании в Управлении городского хозяйства. Заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас также рассказал, что в городе пострадало 5 автомобилей, упало 12 деревьев, было повреждено 2 дорожных знака и 3 светофора.

Он привел несколько частных случаев, поступивших на отработку в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Так, с дома №12 по ул. Кузбасской дивизии ветром сорвало с крыши часть вентиляции, оказались повреждены 2 автомобиля. На перекрестке ул. Балтийской и Рижского проспекта упал светофор. На стадионе «Машиностроитель» со стороны улиц Кузнецкой и Гражданской - забор из металлопрофиля, а на мосту 50-летия Октября сорвало несколько новогодних украшений. В соцсетях псковичи сообщали об улетевших светодиодных оленях на улице Пушкина и рухнувшей елке в гирляндах у гипермаркета «Лента» на улице Труда.

Аварийные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий разгула стихии. Как ранее сообщала «Псковская правда», порывы ветра 18 декабря достигали 25 м/с. Трудности с энергоснабжением возникли у потребителей в Псковском, Печорском, Плюсском и Струго-Красненском районах. Сейчас ЛЭП в поиске обрывов осматривают с помощью квадрокоптеров.

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