Трассы ЛЭП в Псковской области осмотрят с квадрокоптеров в поисках обрывов после разгула стихии

Квадрокоптеры облетят в Псковской области трассы линий электропередач для оперативного осмотра и поиска повреждений. Накануне по области пронесся ураган, порывы ветра достигали 25 м/с.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», сегодня состоялось экстренное заседание оперативного штаба по безопасности электроснабжения на территории области. Свою помощь энергетикам предложили в МЧС.

Ранее «Псковская правда» уже рассказывала, что минувшим вечером на дежурство были выведены 67 бригад и 75 единиц спецтехники. Как только погода позволила, группировка сил энергетиков была расширена до 130 бригад и 138 единиц спецтехники. По имеющейся информации, трудности с энергоснабжением возникли у потребителей в Псковском, Печорском, Плюсском и Струго-Красненском районах.