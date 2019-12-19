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Происшествия / ЧП

Трассы ЛЭП в Псковской области осмотрят с квадрокоптеров в поисках обрывов после разгула стихии

19 декабря 2019 года, 14:37

Квадрокоптеры облетят в Псковской области трассы линий электропередач для оперативного осмотра и поиска повреждений. Накануне по области пронесся ураган, порывы ветра достигали 25 м/с.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», сегодня состоялось экстренное заседание оперативного штаба по безопасности электроснабжения на территории области. Свою помощь энергетикам предложили в МЧС.

Ранее «Псковская правда» уже рассказывала, что минувшим вечером на дежурство были выведены 67 бригад и 75 единиц спецтехники. Как только погода позволила, группировка сил энергетиков была расширена до 130 бригад и 138 единиц спецтехники. По имеющейся информации, трудности с энергоснабжением возникли у потребителей в Псковском, Печорском, Плюсском и Струго-Красненском районах.

ВАЖНО

8-800-333-02-52 – телефон «горячей линии». куда можно сообщить об отсутствии электричества у себя дома. Нужно будет оставить точный адрес (включая улицу и номер дома) и оставить свой телефон для связи.

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