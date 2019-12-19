Жители Завеличья выступают против строительства новой школы Пскова в их микрорайоне

Жители микрорайона Пскова в границах улицы Юбилейной, Максима Горького и Рижского проспекта не выказывают радости по поводу планов построить тут новую школу минимум на 600 мест. Об этом рассказала глава города Елена Полонская на комитете по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы.

«За последнюю неделю я встретилась примерно с 250 жителями данного района, и никто из них не выразил радости по поводу этого строительства, все видели в нем только негатив», - сообщила коллегам Елена Полонская.

Елена Полонская назвала запланированный участок не лучшим местом для школы. Ученикам придется преодолевать дорогу в четыре полосы интенсивного движения. Рядом уже есть школа №5, укомплектована учениками она не полностью. Также школу планируют построить на том месте, где сейчас находится зеленая зона, а ими Завеличье не изобилует.

Вместе с тем, в городе остаются школы, где ученики занимаются в две смены. Для нормализации ситуации Елена Полонская предложила внимательнее присмотреться к возможности возведения пристроек к уже существующим школам.

Напомним, в 2017 году в Пскове открылась первая на четверть века новая школа. 1 сентября 2018 года за парты в новой школе сели ученики в Великих Луках. Нынешний учебный год начался в Псковской области с открытия новой школы в Дно.