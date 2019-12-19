Преподаватель вуза в Пскове закопал в лесу собутыльницу и явился с повинной

В Пскове Следственный комитет расследует убийство 54-летней женщины. Основной подозреваемый – 39-летний преподаватель Псковского филиала академии ФСИН России. В правоохранительные органы он принес заявление о явке с повинной.

По версии следствия неделю назад, в ночь на 13 декабря, во время застолья состоялась ссора, женщина скончалась от полученных телесных повреждений. Преподаватель вывез тело погибшей знакомой в лесополосу и там закопал.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследуется уголовное дело по статье «Убийство». Следствие планирует предъявить ему обвинение и через суд добиваться заключения под стражу.