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Общество

Сделанные детьми открытки получат псковичи во время акции в пользу шестилетней Маши, которая слишком быстро растет

19 декабря 2019 года, 12:47

В пятницу и субботу, 20 и 21 декабря, в псковском гипермаркете «Империал» состоится акция Детского фонда «Доброе сердце». Волонтеры расскажут, как помочь шестилетней Маше Никандровой из Дновского района.

«У девочки диагностировали синдром Марфана. Врачи выявили множественные заболевания органов зрения и патологии сердечно-сосудистой системы. Из-за этого заболевания, Маша очень быстро растёт, её кости и суставы не справляются с нагрузкой, из-за этого деформируется спина, осанка», - рассказали «Псковской правде» в Детском фонде.

Сделанные детьми открытки получат псковичи во время акции в пользу шестилетней Маши, которая слишком быстро растет
Кости и суставы Маши не справляются с нагрузкой.
Фото предоставлено Детским фондом.

Шанс на относительно нормальную жизнь у Маши есть. Девочка должна носить специальный корсет и пройти курс гимнастики, он познакомит девочку с тем, как правильно носить корсет. Его стоимость и стоимость курса ЛФК составляет 85 тысяч рублей.

Посетители гипермаркета узнают волонтеров по желтым футболкам «Доброе сердце». Жертвователи получат в благодарность за свою помощь яркие открытки, сделанные руками детей из интернатов, или сувениры от Детского фонда.

В пятницу акция пройдет с 16 до 20 часов, в субботу – с 11 до 19 часов. 

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