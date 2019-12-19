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Транспорт

В Пскове 21 декабря на три с половиной часа автобусы пустят в объезд центра ради праздника у елки

19 декабря 2019 года, 11:38

В ближайшую субботу, 21 декабря с 16:00 до 19:30 изменится схема движения транспорта в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. На три с половиной часа закроют движение по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова) и по улице Советской (от площади Ленина до улицы Детской).

Как поедут в это время городские автобусы?

Маршруты №№ 3, 4, 14, 17 будут поворачивать с Рижского проспекта на улицу Максима Горького. На Октябрьский проспект они выедут через площадь Победы и улицу Гражданскую.

Маршрут №1 с улицы Леона Поземского повернут на улицу Труда. Оттуда через Текстильную, Инженерную и Кузнецкую выедет к Летнему саду.

Маршрут №11 с улицы Звездной и улицы Труда отправится на улицы Текстильную, Инженерную, Кузнецкую и также выедет на Октябрьский проспект в районе Летнего сада.

Маршрут №8 поедет на вокзал из Корытово через площадь Победы улицу Яны Фабрициуса. В обратном направлении он свернет с Октябрьского проспекта на улицу Гражданскую и, минуя площадь Победы, отправится в Корытово.

В Пскове 21 декабря на три с половиной часа автобусы пустят в объезд центра ради праздника у елки
Главная ёлка уже установлена в центре Пскова.
Фото Ксении Михайловой.

Напомним, 21 декабря состоится церемония зажжения огней на главной городской елке Пскова, установленной на Октябрьской площади. Гостей праздника ждет встреча с Дедом Морозом, представление и фейерверк. Начало запланировано на 17 часов. 

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