Псковский город Дно попал в список Кадастровой палаты с самыми интересными названиями

«В Псковской области в уходящем году в ЕГРН внесены сведения о границах города Дно, - рассказала «Псковской правде» директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – Кроме этого установлены границы деревень Еваново, Фотьево, Паклино».

Город Дно, районный центр в Псковской области, вошел в список, составленный Кадастровой палатой по итогам года, куда включены населенные пункты с наиболее интересными названиями, чьи границы в 2019 году занесены в госреестр недвижимости.

Как сообщили в ведомстве, всего в стране 155 700 населенных пунктов. По поручению федерального правительства, до конца следующего года границы всех населенных пунктов России должны быть включены в реестр. В этом году туда попали сведения о 8,7 тысячах населенных пунктов по всей стране, а всего в реестре 44 тысячи пунктов с определенными границами.

Среди интересных Кадастровая палата также отмечает названия деревни Непременная Лудзя в республике Удмуртия, сел Сёстры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревни Барабан в Пермском крае, села Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревень Красивая и Кислое в Тюменской области, деревни Папуз-Гора и села Вязовый Гай Ульяновской области, села Тёплые Ключи Еврейской автономной области, посёлка Черничный и деревень Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина в Свердловской области, деревень Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар в Ярославской области, хуторов Роскошный и Ездоцкий в Белгородской области, села грани в Воронежской области, деревни Русская Конопелька и поселка Красный Пахарь в Курской области, деревни Ленин-Буляк (Ленин-Подарок) в Республике Башкортостан.

Напомним, в октябре город Дно был признан самым матерящимся в соцсетях.