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Общество

Стало известно, как в Псковской области будут платить пенсии в новогодние праздники

19 декабря 2019 года, 10:01

Псковское отделение Пенсионного фонда РФ распространило сообщение о том, как будут платить пенсии во время предстоящих новогодних каникул.

«Почта России» начнет доставку пенсий с 5 января. Пенсионеры получат свои выплаты по графику работы отделений. 1, 2, 7 января во всех отделениях почтовой связи объявлены выходные дни. 3, 4, 5, 6, 8 января - отделения работают в обычном режиме.

В банки пенсии и выплаты за январь для тех, кто получает их 9 и с 11 по 13 число, поступят 30 декабря.

Также в Пенсионом фонде отметили, что страховые пенсии по старости с 1 января будут проиндексированы на 6,6%.

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