Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Сильный ветер нарушил электроснабжение в Псковском, Печорском и Плюсском районах

19 декабря 2019 года, 09:48

Отдельные технологические нарушения на объектах электросетей зафиксированы в Псковском, Плюсском и Печорском районах. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», линии восстановят, как только ветер утихнет и позволит провести работы в безопасном режиме. Потребителей переключают на резервные схемы питания.

Обрывы линий электропередач вызваны штормовым ветром порывали до 25 м/с, который накануне обрушился на Псковскую область. С режима повышенной готовности на особый режим работы электросетевое предприятие переведено с 21 часа. В это же время на дежурство выведены 67 бригад (185 человек) и 75 единиц спецтехники.

ВАЖНО

Круглосуточно работает «горячая линия». куда можно сообщить об отсутствии электроэнергии: 8-800-333-02-52. Эта же функция доступна на портале светлаястрана.рф.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Директор завода «Титан-Полимер»: Мы пришли в Псков не сломать, а построить
Музей в Пскове приостановил ранее анонсированную запись на экскурсии в отреставрированные башни
Михаил Иванов ушел с поста председателя избирательной комиссии Псковской области
Единственный кандидат на должность директора Фонда капремонта Псковской области прошел тестирование Минстроя
5 авто, 12 деревьев, 2 знака, 3 светофора и целый дом – Псков считает ущерб от урагана
Трассы ЛЭП в Псковской области осмотрят с квадрокоптеров в поисках обрывов после разгула стихии
Жители Завеличья выступают против строительства новой школы Пскова в их микрорайоне
Преподаватель вуза в Пскове закопал в лесу собутыльницу и явился с повинной
Сделанные детьми открытки получат псковичи во время акции в пользу шестилетней Маши, которая слишком быстро растет

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)