Сильный ветер нарушил электроснабжение в Псковском, Печорском и Плюсском районах

Отдельные технологические нарушения на объектах электросетей зафиксированы в Псковском, Плюсском и Печорском районах. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», линии восстановят, как только ветер утихнет и позволит провести работы в безопасном режиме. Потребителей переключают на резервные схемы питания.

Обрывы линий электропередач вызваны штормовым ветром порывали до 25 м/с, который накануне обрушился на Псковскую область. С режима повышенной готовности на особый режим работы электросетевое предприятие переведено с 21 часа. В это же время на дежурство выведены 67 бригад (185 человек) и 75 единиц спецтехники.