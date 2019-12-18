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Общество / Коммуналка

В Псковской области могут начать штрафовать за неуплату взносов на капремонт

18 декабря 2019 года, 18:38

Власти думают, как бороться с неплательщиками за капремонт, чтобы поднять финансовую устойчивость Фонда. Один из вариантов — начать выписывать штрафы и пени. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Псковской правде» председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По словам спикера, в Псковской области один из самых низких показателей собираемости взносов на капремонт — 75%, в то время как норма по России 95-98%. За эти годы жители Псковской области задолжали в Фонд 600 миллионов рублей.

- На 600 миллионов рублей можно около 250 крыш многоэтажных домов отремонтировать! - заметил Сергей Грахов.

По законодательству Фонд капремонта имеет право выставлять за неуплату взносов штрафы и пени — сейчас он этого не делает. Чтобы поднять финансовую устойчивость Фонда капремонта и бороться с неплательщиками, комитет прорабатывает такой вариант, что те, кто до 1 апреля не начнет гасить свой долг — им за все годы задолженности будет выставлены штрафы и пени, которые будут возвращаться в том числе и через суд. А если человек хоть по чуть-чуть, но гасит свою задолженность, к нему такие серьезные меры приниматься не будут.

- Ведь эти деньги — не Фонда, это деньги, на которые должны сделать ремонт другим людям! - подчеркнул председатель комитета.

Также на этой пресс-конференции Сергей Грахов рассказал, что первая очередь экотехнопарков в области появится уже к 2021 году.

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