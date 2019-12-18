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Общество / Экология

В Псковской области к 2021 году планируется запустить первую очередь экотехнопарка

18 декабря 2019 года, 18:17

Тему мусорной реформы затронули на пресс-конференции в «Псковской правде» с председателем комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым. Он заметил, что есть отдельные претензии к региональному оператору, перевозчику и самим людям, но в целом реформа проходит достаточно спокойно:

С точки зрения органов госвласти ее правильнее называть экологическая реформа, так как ее цель не убрать мусор, а наладить экологию. У нас в регионе эта реформа проходит очень мягко, такой лайт-режим – в других регионах все гораздо хуже.

В Псковской области к 2021 году планируется запустить первую очередь экотехнопаркаГрахов Сергей Сергеевич, председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области


Как пояснил руководитель комитета, в других регионах пришли нечестные регоператоры и стали диктовать свои условия, «выламывать» руки. А в Псковской области это обычное предприятие в сфере ЖКХ, как водоканал, которая осуществляет свою деятельность.

- У нас и жителям надо сказать спасибо за понимание, - заметил Сергей Грахов.

По словам спикера, в южной зоне Псковской области уже выбран земельный участок под экотехнопарк, сейчас прорабатывается схема по экологии, розе ветров. По северу участок пока не определен. Планируется, что в 2021 году одна из очередей технопарка уже будет работать – там будет полигон, современный комплекс по мусоросортировке, возможно - какие-то предприятия по переработке.

- Здесь с точки зрения госорганов мы много сделали, процесс идет управляемый, все под контролем. Но не будем останавливаться на достигнутом, еще много мусора надо превратить во вторсырыье.

А вот вопросы, почему не вывозят мусор в конкретных местах, лучше задать профильному учреждению.

Также на этой пресс-конференции Сергей Грахов рассказал, на что будут потрачены более миллиарда рублей, выделенные Фондом содействия реформированию ЖКХ Псковской области.

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