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Культура / Событие

Псковские школьники выступят в составе Детского хора России в Кремле

18 декабря 2019 года, 16:36

Концерт сводного Детского хора России пройдет в Кремлевском дворце в Москве. Как сообщили «Псковской правде» в областном Центре народного творчества, в составе хора выступят девять вокалистов из детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусорского Пскова и детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусорского Великих Лук.

Выступление сводного хора в канун Нового года в Кремле – уже традиция. Дети из 81 региона приедут в столицу уже в пятый раз. На этот раз они исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.

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