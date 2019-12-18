Псковские школьники выступят в составе Детского хора России в Кремле

Концерт сводного Детского хора России пройдет в Кремлевском дворце в Москве. Как сообщили «Псковской правде» в областном Центре народного творчества, в составе хора выступят девять вокалистов из детской музыкальной школы № 2 им. М. П. Мусорского Пскова и детской музыкальной школы № 1 им. М. П. Мусорского Великих Лук.

Выступление сводного хора в канун Нового года в Кремле – уже традиция. Дети из 81 региона приедут в столицу уже в пятый раз. На этот раз они исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов.