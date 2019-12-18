Проект бюджета: Заместители губернатора встретились с фракциями областного Собрания

«Проект закона подготовлен ко второму чтению: есть понимание по таблице поправок, есть согласованные пункты в постановление Собрания к бюджету и есть протокольные записи согласительной комиссии, которые будут направлены губернатору – в них отражены проблемы и договорённости, которые в силу дефицита финансов мы не смогли оформить в виде конкретных поправок в бюджет, но по которым, мы будем совместно искать пути решения», - сказал Александр Котов.

Вера Емельянова отметила конструктивную работу согласительной комиссии. Первый вице-губернатор отметила, что к проекту бюджета были подготовлены поправки на 2,7 млрд рублей. «Акценты при формировании поправок в бюджет связаны с развитием инфраструктуры и улучшением качества и доступности услуг для населения», - сказала она.

За период работы согласительной комиссии пришло подтверждение о выделении Псковской области дополнительных федеральных средств в размере 1,9 млрд рублей, напомнила Вера Емельянова.

Руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко обратил внимание на недавнее заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о планах государства в ближайшие пять лет обеспечить квартирами всех детей-сирот, имеющих право на бесплатное жильё, и поинтересовался, какие действия в этой связи будет предпринимать Псковская область.

«Можно сказать, что мы синхронно работаем с федеральным центром над этой проблемой, - сказала Вера Емельянова, напомнив, что этот вопрос рассматривался, в том числе, и на заседании согласительной комиссии. – Мы на 4 миллиона рублей увеличили областные расходы на эти цели, надеемся на существенные дополнительные средства из государственного бюджета и, кроме того, ведём работу по снижению регионального софинансирования этой программы до одного процента – сейчас расходы распределяются практически 50 на 50».

«Хорошо, что со своей стороны мы уже сделали первый шаг и нашли возможность выделить дополнительные деньги», - отметил важность подготовленной поправки вице-спикер Анатолий Копосов.

Депутаты-коммунисты также положительно оценили перспективы реализации новой федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», рекомендовав использовать этот инструмент, в том числе, для ускорения газификации сельских поселений области.

Спикер Александр Котов поинтересовался у коллег из фракции КПРФ: «Закономерный вопрос – бюджет будете поддерживать?»

«Увеличение доходов есть, надежды есть», - ответил Пётр Алексеенко, отметив, тем не менее, что бюджет не покрывает все расходы региона.

«Стопроцентно предусмотреть расходы на все наши нужды, конечно, нереально, но приоритеты в нашем бюджете отражены – это своевременные выплаты всех социальных расходов», - прокомментировала высказывание лидера псковских коммунистов вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков, говоря о проекте бюджета на 2020 год на встрече либерал-демократов с исполнительной властью, отметил несколько аспектов: «Мы видим сокращение дефицита бюджета – это положительная сторона, но есть моменты, которые смущают – сокращение средств на здравоохранение и поддержку малого и среднего бизнеса».

Вера Емельянова категорически не согласилась с оценкой расходов на сферу медицины: «В 2020 году расходы на здравоохранение возрастут. Сейчас в проекте бюджета мы видим не все цифры – в первом полугодии появится серьёзный финансовый блок, связанный с реализацией федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Кроме того, в следующем году впервые выделяются средства на бесплатное лекарственное обеспечение граждан, перенёсших инфаркт и инсульт – эта мера реально поможет снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний».

Антон Минаков сказал, что фракция ЛДПР пока не приняла решение, как будет голосовать по бюджету: «Мы благодарим согласительную комиссию за огромную работу, примем во внимание все факторы, наше окончательное решение о поддержке областного бюджета будет принято после консультации с однопартийцами в Москве».

Фракция «Справедливая Россия» уже определилась с позицией по проекту закона «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2020 годов». Её озвучила руководитель парламентского объединения Наталья Тудакова: «Мы поддерживаем проект бюджета. Отмечаем большую работу, которая ведётся по привлечению дополнительных федеральных средств, и наши возможности из года в год будут расширяться, поэтому то, что не попало в решение вопросов в этом году, наверняка, будет решено в следующие годы».

Спикер регионального парламента Александр Котов назвал это решение справедливороссов логичным – фракция поддержала проект бюджета и в первом чтении – и поблагодарил коллег за конструктивный подход к бюджетному процессу.

Самая многочисленная фракция Собрания «Единая Россия» также проведёт бюджетные консультации с руководителями исполнительной власти – встреча намечена на 23 декабря.