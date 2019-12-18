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Досуг

Соревнование рождественских блюд устраивает ПсковГУ

18 декабря 2019 года, 16:08

Конкурс традиционных рождественских блюд пройдет в вузе 25 декабря. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе вуза, его задача — популяризация национальных культур.

Чтобы стать участником конкурса до 17.00 25 декабря надо представить на кафедру иностранных языков для нелингвистических направлений (площадь Ленина, дом №2, второй этаж, аудитория № 36) конкурсное блюдо. Оно должно сопровождаться информацией о его истории, ингредиентах, способе приготовления. Информация эта может быть на любом носители, главное, чтобы излагалась на английском, немецком или французском языке.

Жюри конкурса будет оценивать «оригинальность подачи», «национальный колорит» и использование при его приготовлении экзотических продуктов. 

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