На биткоин-кошелек штаба ФБК после выборов в Мосгордуму поступили миллионы рублей

На биткоин-кошелек Леонида Воклкова в период с 1 января по 1 декабря этого года поступил 109,6 рублей, что составляет почти 45 млн рублей. Этот кошелек используется Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Как отмечает RT, больше всего средств поступило с апреля по сентябрь 2019 года, то есть в период предвыборной кампании в Московскую городскую Думу.
Ссылка на биткоин-кошелек была опубликована на сайте Навального в 2016 году после того, как он заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России.
Транзакции носят обезличенный характер, хотя движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе.
Больше всего перечислений в 2019 году произошло в марте, апреле, июне и сентябре, пишет RT. В частности, в апреле на кошелек пришло 31,7 BTC (10,2 млн рублей), в сентябре - 12,6 BTC, или 8,06 млн рублей. При этом биткоины поступили на криптосчёт 10 сентября, почти сразу после завершения выборов в Мосгордуму.
Напомним, что в августе Следственный комитет России возбудил в отношении сотрудников ФБК уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).
Справка
Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09 октября 2019 года.