Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На биткоин-кошелек штаба ФБК после выборов в Мосгордуму поступили миллионы рублей

18 декабря 2019 года, 15:52

На биткоин-кошелек Леонида Воклкова в период с 1 января по 1 декабря этого года поступил 109,6 рублей, что составляет почти 45 млн рублей. Этот кошелек используется Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Как отмечает RT, больше всего средств поступило с апреля по сентябрь 2019 года, то есть в период предвыборной кампании в Московскую городскую Думу.

Ссылка на биткоин-кошелек была опубликована на сайте Навального в 2016 году после того, как он заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России.

На биткоин-кошелек штаба ФБК после выборов в Мосгордуму поступили миллионы рублей

Фото digger.ru
Транзакции носят обезличенный характер, хотя движения средств на блокчейн-платформах находятся в открытом доступе.

Больше всего перечислений в 2019 году произошло в марте, апреле, июне и сентябре, пишет RT. В частности, в апреле на кошелек пришло 31,7 BTC (10,2 млн рублей), в сентябре - 12,6 BTC, или 8,06 млн рублей. При этом биткоины поступили на криптосчёт 10 сентября, почти сразу после завершения выборов в Мосгордуму.

Напомним, что в августе Следственный комитет России возбудил в отношении сотрудников ФБК уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём»).

Справка

Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09 октября 2019 года.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Псковской области могут начать штрафовать за неуплату взносов на капремонт
В Псковской области к 2021 году планируется запустить первую очередь экотехнопарка
Более миллиарда рублей потратят на ремонты котельных и сетей водоканала в Псковской области
Михаил Федотов завоевал Гран-при Всероссийского конкурса
Псковские школьники выступят в составе Детского хора России в Кремле
Проект бюджета: Заместители губернатора встретились с фракциями областного Собрания
Соревнование рождественских блюд устраивает ПсковГУ
Двух псковских футболистов наградил Турчак
Через пару часов в Псковской области ожидается усиление ветра

Комментарии

Авторизация
No comments
Девушка с протезом кисти, сделанным в Сколково, вдохновляет своим примером

Общество
17 декабря 11:04

Девушка с протезом кисти, сделанным в Сколково, вдохновляет своим примером

Работодатели приглашали ее на собеседование, а потом прятали глаза
Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Общество / Семья
13 декабря 16:34

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах
В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Общество
12 декабря 14:11

В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня