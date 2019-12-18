На биткоин-кошелек штаба ФБК после выборов в Мосгордуму поступили миллионы рублей

На биткоин-кошелек Леонида Воклкова в период с 1 января по 1 декабря этого года поступил 109,6 рублей, что составляет почти 45 млн рублей. Этот кошелек используется Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Как отмечает RT, больше всего средств поступило с апреля по сентябрь 2019 года, то есть в период предвыборной кампании в Московскую городскую Думу.

Ссылка на биткоин-кошелек была опубликована на сайте Навального в 2016 году после того, как он заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России.