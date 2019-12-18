«Черные копатели» повредили средневековую застройку в сквере Народовластия в Пскове

Археологический раскоп, который находится в сквере Народовластия в Пскове, «черные копатели» посетили в ночь на 18 декабря. Как сообщает ПАИ со ссылкой начальника отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александра Михайлова, на месте, где они орудовали, археологи нашли так называемые «закапушки». Кроме того, были выявлены повреждения нескольких конструкций, в найденных фрагментах дворовой средневековой застройки.

«Честно признаюсь, мы уже давненько не сталкивались с подобными фактами на территории города, чтобы на действующий раскоп приходили грабители и мародеры», — отметил он.

Согласно российскому законодательству такие действия подпадают под уголовную ответственность. Злоумышленники помимо штрафа и исправительных работы могут получить реальный срок.

Напомним, что псковские археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове, что на ул. Л. Поземского, обнаружили следы двух средневековых усадьб, а ранее там же они нашли неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII веков.