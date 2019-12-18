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Общество / Образование

Ученики псковской гимназии придумали способ получения прибыли из мусора

18 декабря 2019 года, 13:15

Ученики 3-5 классов Ольгинской гимназии Пскова, в рамках программы бизнес-школы «KinderMBA», разработали пять коммерческих бизнес-проекта: настольная игра, проведение литературных квестов, обучение технике рисования Эрбу, книга-раскраска для снятия усталости с глаз и способ получения прибыли из раздельного сбора мусора. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации, их школьники презентуют на ежегодной бизнес-конференции в Москве.

Она пройдет 21 декабря на экономическом факультете Московского государственного университета и нацелена на формирование предпринимательской культуры в детской среде.

Презентацию проектов школьники отрепетировали на конференции в Псковском университете. Их работы получили высокие оценки жюри. 

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