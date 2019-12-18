Псковские школьники по ночам снимали аккумуляторы с автомобилей

Аккумуляторы были сняты с нескольких машин, которые на ночь оставляли на улицах Пскова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, устройства снимали путем отжатия крышек капотов. Мошенников интересовали только машины марки «ВАЗ». Без аккумуляторов остались шесть автомобилей, припаркованных на ул. Гражданской, Кузнецкой, Советской.

Полиции удалось найти подозреваемых. В ходе следственных действий 16 декабря они остановили машину. В ней были найдены похищенные аккумуляторы.

В краже подозреваются двое псковских учащихся, 2002 и 2003 годов рождения, а также не работающий житель Псковского района, 2001 года рождения.

Похищенное они собирались сдать в пункт приема металла, но не успели. Похищенное изъяли, возбудили уголовное дело.