Маршрут «Мастерская исторического костюма» признан лучшим в сфере детского туризма

Маршрут «Мастерская исторического костюма» занял первое в конкурсе среди туроператоров Псковской области. Маршрут разработан компанией «Континент- тур». Как сообщает ПАИ со ссылкой на комитет по туризму Псковской области, в число призеров вошли ООО «Славянский тур» и ООО «Салон путешествий «Дива».

В финале конкурса среди туроператоров Псковской области на лучший маршрут в сфере детского туризма «Серебряное ожерелье — детям» семь маршрутов презентовали пять туристических агентств.

Жюри обращало внимание на оригинальность и уникальность маршрута, а также оценивало творческий подход к презентации.