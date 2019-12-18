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Культура / Наследие

Маршрут «Мастерская исторического костюма» признан лучшим в сфере детского туризма

18 декабря 2019 года, 12:28

Маршрут «Мастерская исторического костюма» занял первое в конкурсе среди туроператоров Псковской области. Маршрут разработан компанией «Континент- тур». Как сообщает ПАИ со ссылкой на комитет по туризму Псковской области, в число призеров вошли ООО «Славянский тур» и ООО «Салон путешествий «Дива».

В финале конкурса среди туроператоров Псковской области на лучший маршрут в сфере детского туризма «Серебряное ожерелье — детям» семь маршрутов презентовали пять туристических агентств.

Жюри обращало внимание на оригинальность и уникальность маршрута, а также оценивало творческий подход к презентации.  

Маршрут «Мастерская исторического костюма» признан лучшим в сфере детского туризма
Маршрут разработан для детей
Фото https://www.facebook.com/continentpskov
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