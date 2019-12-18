Великолукские стражи порядка сыграли в волейбол

Турнир по волейболу с участием представителей силовых ведомств прошел в Великих Луках. Участие в нем приняли команды из ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Великолукский», а также сотрудников следственного изолятора №2 УФСИН России по Псковской области.

Игра получилась напряженной. Команды боролись за каждое очко. Победителями турнира стали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, волейбол пользуется особым спросом у великолукских правоохранителей, а товарищеские турниры способствуют сближению коллег и пропагандируют здоровых образ жизни.