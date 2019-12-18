Полмиллиона рублей за обещание отдала петербурженка жителю Псковской области

Жителю палкинской деревни Сопки, обвиняемого в мошенничестве при строительстве дома, вынесен приговор. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковской области, ему дали 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему придется возместить ущерб потерпевшей.

Как оказалось, мужчина заключил с жительницей Санкт-Петербурга устный договор о строительстве дома в Порховском районе. От петербурженки он получил более 460 тысяч рублей на якобы покупку строительных материалов и их транспортировку, а также оплату труда наёмных рабочих.

Как впоследствии выяснилось, полученные деньги мужчина похитил, а обещание построить дом выполнять и не собирался.

Приговор вступил в силу.