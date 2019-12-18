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Происшествия / Правосудие

Полмиллиона рублей за обещание отдала петербурженка жителю Псковской области

18 декабря 2019 года, 10:32

Жителю палкинской деревни Сопки, обвиняемого в мошенничестве при строительстве дома, вынесен приговор. Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковской области, ему дали 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему придется возместить ущерб потерпевшей.

Как оказалось, мужчина заключил с жительницей Санкт-Петербурга устный договор о строительстве дома в Порховском районе. От петербурженки он получил более 460 тысяч рублей на якобы покупку строительных материалов и их транспортировку, а также оплату труда наёмных рабочих. 

Как впоследствии выяснилось, полученные деньги мужчина похитил, а обещание построить дом выполнять и не собирался.

Приговор вступил в силу.

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