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Культура / Наследие

Две средневековые усадьбы раскопали археологи в сквере Народовластия в Пскове

18 декабря 2019 года, 09:49

Псковские археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове, что на ул. Л. Поземского, обнаружили следы двух средневековых усадьб.

«Мы раскрыли следы, как минимум двух средневековых усадеб, на территории одной из них был найден неплохо сохранившийся колодец, - написали они в своем Инстаграмме. - Предварительная датировка сооружения по сопутствующему материалу - XVI век».

Отметим, что пару дней назад там же они обнаружили ранее неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII веков. Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. 

Две средневековые усадьбы раскопали археологи в сквере Народовластия в Пскове
На территории одной из усадьб нашли колодец
Фото https://www.instagram.com/p/B6K5utribPj/
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