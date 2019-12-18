Две средневековые усадьбы раскопали археологи в сквере Народовластия в Пскове

Псковские археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове, что на ул. Л. Поземского, обнаружили следы двух средневековых усадьб.

«Мы раскрыли следы, как минимум двух средневековых усадеб, на территории одной из них был найден неплохо сохранившийся колодец, - написали они в своем Инстаграмме. - Предварительная датировка сооружения по сопутствующему материалу - XVI век».

Отметим, что пару дней назад там же они обнаружили ранее неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII веков. Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского.