Великолучанка Анна Веселова взяла «золото» на кубке России по стрельбе из пневматического оружия

Великолукская спортсменка показала лучший результат на соревнованиях. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона, соревнования прошли в Ижевске. В них участвовали более 300 спортсменов из 44 регионов страны.

Золотую медаль Анна получила, отлично выполнив упражнение с пятизарядным пистолетом, пятнадцать раз попав в «яблочко».

Анна Веселова тренируется у Ольги Чернобровкиной. По словам тренера, этот год стал для спортсменки определяющим. «Она стала лучше справляться с эмоциями на важных стартах. Это позволило показать достойные результаты на соревнованиях», - отметила Ольга.

Следующая задача, которую ставят перед собой спортсменка и тренер: пройти отбор на первенство Европы.