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Спорт / Соревнования

Великолучанка Анна Веселова взяла «золото» на кубке России по стрельбе из пневматического оружия

18 декабря 2019 года, 09:33

Великолукская спортсменка показала лучший результат на соревнованиях. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона, соревнования прошли в Ижевске. В них участвовали более 300 спортсменов из 44 регионов страны.

Золотую медаль Анна получила, отлично выполнив упражнение с пятизарядным пистолетом, пятнадцать раз попав в «яблочко».

Анна Веселова тренируется у Ольги Чернобровкиной. По словам тренера, этот год стал для спортсменки определяющим. «Она стала лучше справляться с эмоциями на важных стартах. Это позволило показать достойные результаты на соревнованиях», - отметила Ольга.

Следующая задача, которую ставят перед собой спортсменка и тренер: пройти отбор на первенство Европы.

Великолучанка Анна Веселова взяла «золото» на кубке России по стрельбе из пневматического оружия
Этот год стал для Анны определяющим
фото http://www.pskov.ru/
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