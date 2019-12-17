Фермеры и рестораторы насладятся обществом друг друга на семинаре в Пскове

Семинар для фермеров и рестораторов и отельеров пройдет в Пскове 23 декабря. Главной темой встречи станут возможности B2B кооперации между региональными производителями и сетью гостеприимства. Практической семинар будет организован в рамках проекта «Продовольствие Балтийского региона» программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря».

Проект реализуется комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и Псковским агротехническим колледжем.

Отметим, что на семинар приедет президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухарова и команда федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Бизнес-отель Old Estate Hotel & SPA выступает региональным партнером и гастрономической площадкой мероприятия в Пскове.

В ходе семинара запланировано проведение В2В кафе для фермеров и рестораторов, а также видео и фотосъемка гастрономических возможностей местных мастеров и производителей для проекта «Гастрономическая карта России». Добавим, что около 20 позиций местных товаров претендуют на статус регионального гастросувенира и станут основой для дальнейшего продвижения вкуса Псковской области.