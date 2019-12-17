В Пскове откроются новые ясли

В Пскове на первом этаже дома 42 на ул. К. Маркса появятся ясли на 80 мест. Поставщиком по итогам аукциона выступит компания «Псковжилстрой», сообщает пресс-служба администрации региона.

Всего в яслях будут работать четыре группы на 20 детей каждая. На участке рядом появится детская площадка.

Проект осуществляется на средства федерального проекта, выделенные региону по нацпроекту «Демография» с софинансированием из регионального бюджета.

Планируется, что ясли откроются в мае 2020 года.

Добавим, что летом этого года ясли на первом этаже жилого дома были открыты на улице Пражской. В начале 2020 года в областной столице планируется ввод в эксплуатацию 3-х новых дошкольных учреждений.