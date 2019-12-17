Медали всех достоинств привезли псковские дзюдоисты из Латвии

Псковские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире в Латвии, который проходил с 14 по 16 декабря. Псковскую область представляли воспитанники Псковского спортивного клуба «Бригантина» Максим Холодков, Максим Романов, Никита Харитонов и Олег Суровяткин, а также воспитанник спортивного клуба «Унибос» Егор Ключенко.

Победу в турнире в группе 2006 года рождения в весовой категории 50 килограммов одержал Максим Холодков.

Среди дзюдоистов 2008 года рождения в той же весовой категории вторым стал Максим Романов. Бронзовые медали завоевали Игорь Крученков группе 2006 года рождения и Никита Харитонов в группе 2009 года рождения, оба в весовой категории более 50 килограммов, а также Олег Суровяткин среди бойцов 2004 года рождения в весовой категории 81 килограмм.

«Каждая схватка была по-своему интересной, красивой. Ребята проявили себя хорошо и грамотно. Видна качественная подготовка. Я ими очень доволен и горжусь», — отметил мастер спорта СССР по дзюдо, старший тренер большинства ребят Беги Нанскани.

Турнир в Латвии собрал около 350 дзюдоистов из Латвии, Эстонии, Литвы, Украины, Польши, Белоруссии и России.