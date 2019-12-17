Ревнивец из Печорского района пытался сжечь автомобиль

Прокуратурой Печорского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, пытавшегося сжечь чужой автомобиль. Однако у него ничего не вышло.

Как сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковской области, в Печорском районном суде было установлено что гражданин Узбекистана, будучи пьяным, из ревности к своей супруге, которую в этот день на своем автомобиле подвез его знакомый местный житель, подошел к машине и, разбив боковое стекло, с помощью зажигалки, которую поднес к обивке кресла, совершил поджог. И убежал.

Однако автомобиль был потушен сотрудниками пожарной части.

С учетом позиции прокурора Печорским районным судом обвиняемый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 4 месяца.

Отбывать срок мужчина будет в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.