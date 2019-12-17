Число безработных в Псковской области продолжает сокращаться

Коэффициент безработицы в Псковской области ниже, чем в среднем по Северо-западному федеральному округу и России в целом, сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на пресс-конференции 17 декабря, во вторник. По его словам, в Псковской области коэффициент равен 0,6, в округе -0,7, в России — 0,8.
Число безработных в регионе за десятилетие сократилось на 9222 человека, с 11200 в 2009 году до 1978 человек в 2019-м.
Сергей Аржаников назвал ситуацию на рынке труда стабильной
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При этом число вакансий на рынке труда растет.
Сергей Аржаников отметил, что ситуацию на рынке труда Псковской области можно охарактеризовать как стабильную.