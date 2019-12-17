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Экономика / Работа

Число безработных в Псковской области продолжает сокращаться

17 декабря 2019 года, 14:18

Коэффициент безработицы в Псковской области ниже, чем в среднем по Северо-западному федеральному округу и России в целом, сообщил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников на пресс-конференции 17 декабря, во вторник. По его словам, в Псковской области коэффициент равен 0,6, в округе -0,7, в России — 0,8.

Число безработных в Псковской области продолжает сокращаться
Сергей Аржаников назвал ситуацию на рынке труда стабильной
Фото pskov.ru
Число безработных в регионе за десятилетие сократилось на 9222 человека, с 11200 в 2009 году до 1978 человек в 2019-м.

При этом число вакансий на рынке труда растет.

Сергей Аржаников отметил, что ситуацию на рынке труда Псковской области можно охарактеризовать как стабильную.

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