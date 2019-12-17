Псковская поликлиника №2 отмечает юбилей

Она начала работать 50 лет назад. Поздравить сотрудников с этим событием пришла главный врач Псковского городской поликлиники Галина Неваленная и заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Скачков, сообщили в пресс-службе города Пскова.

«В системе здравоохранения в Пскове трудятся высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены государственными наградами, имеют ученые степени и звания. Спасибо за ваш труд, профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и вклад в развитие здравоохранения», - сказала Галина Неваленная.

По ее словам, вторая поликлиника — одно из укомплектованных по кадровому составу лечебных учреждений. Каждый год сюда приходят работать молодые специалисты.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранени» Псковская область получила 0,5 млрд рублей, 54 млн рублей из этой суммы направлено в Псковскую городскую поликлинику. На эти деньги приобретут: 3 рентген-аппарата, флюорограф, маммограф, рентгеновский аппарат на 3 рабочих места, 2 аппарата УЗИ и эндоскопическое оборудование.

Поставка нового оборудования ожидается в конце декабря.